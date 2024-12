NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst David Hayes aktualisierte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick seine Prognosen für die am 11. März anstehenden Geschäftszahlen. Nach ermutigenden Branchendaten gehe er davon aus, dass der Konsumgüterhersteller im Schlussquartal 2024 die Konsensschätzungen für das organische Umsatzwachstum erreichen und für die operative Marge übertreffen werde. 2025 dürfte das organische Wachstum angesichts des schwierigen Umfelds zwischen den angepeilten zwei bis vier Prozent landen - er selbst rechne mit 2,1 Prozent, während der Marktkonsens bei 3,0 Prozent liege./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2024 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006048432