Der US-amerikanische Pharma-Konzern Eli Lilly investiert weiter in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Das Unternehmen rüstet sich damit vor allem für eine steigende Nachfrage nach seinen Diabetes- und Adipositas-Medikamenten wie beispielsweise die Tirzepatide-basierten Produkte Mounjaro und Zepbound.Für die Erweiterung der Produktionsanlage in Kenosha County (im US-Bundesstaat Wisconsin), die Eli Lilly erst zu Jahresbeginn erworben hat, nehmen die Amerikaner satte drei Milliarden Dollar in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...