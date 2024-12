DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im Oktober wider Erwarten

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Oktober wider Erwarten gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, fiel sie gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lag um 4,5 (September: 4,3) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 1,0 Prozent prognostiziert. Der für September gemeldete monatliche Produktionsrückgang von 2,5 Prozent wurde auf 2,0 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von August bis Oktober lag die Produktion um 0,4 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor.

Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im September leicht

Der Umsatz im deutschen Dienstleistungssektor ist im September leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wuchsen die Umsätze (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) kalender- und saisonbereinigt real um 0,3 Prozent und nominal um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Verglichen mit dem Vorjahresmonat verzeichneten die kalender- und saisonbereinigten Umsätze einen realen Rückgang von 0,4 Prozent und einen nominalen Anstieg von 2,9 Prozent.

Indiens Zentralbank hält Leitzinsen stabil

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen, da sie nach einem überraschend schwachen Quartal den Spagat zwischen Eindämmung der Inflation und Ankurbelung des Wachstums bewältigen muss. Wie Shaktikanta Das, Gouverneur der Reserve Bank of India, am Freitag mitteilte, beschloss der geldpolitische Ausschuss, den Leitzins bei 6,50 Prozent zu belassen. Der Ausschuss beschloss einstimmig, angesichts der jüngsten Wachstumsverlangsamung eine neutrale Geldpolitik beizubehalten, sagte der Gouverneur.

US-Arbeitslosenquote dürfte leicht steigen

Die Arbeitslosenquote in den USA dürfte im November leicht auf 4,2 von 4,1 Prozent im Oktober gestiegen sein. Nach Einschätzung von Samuel Tombs von Pantheon ist eine Überraschung in beide Richtungen jedoch nicht auszuschließen. Seine Prognose stimmt mit dem Konsens einer Umfrage des Wall Street Journal überein. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deuteten weiterhin auf wenige Entlassungen hin, sagt Tombs, jedoch seien diese gerade hoch genug, um die Arbeitslosigkeit zu erhöhen.

Trump will Musk-Vertrauten Sacks zum KI- und Krypto-Beauftragten ernennen

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat einen Silicon-Valley-Investor, der Elon Musk nahe steht, als Chef der Abteilung für Künstliche Intelligenz und Kryptowährung im Weißen Haus nominiert. Damit signalisiert er den wachsenden Einfluss von Tech-Führungskräften und Loyalisten in der neuen US-Regierung. David Sacks, ein langjähriger Risikokapitalgeber, der vor mehr als zwei Jahrzehnten mit Musk bei Paypal zusammengearbeitet hat, wird als "KI- und Krypto-Zar des Weißen Hauses" fungieren, teilte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social mit.

Trump: Ehemaliger Senator Perdue wird Botschafter in China

Donald Trump wird den ehemaligen Senator von Georgia, David Perdue, zum US-Botschafter in China ernennen. Wie der designierte US-Präsident mitteilte, will er Perdue damit beauftragen, die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, die am Rande eines neuen Handelskriegs stehen, zu steuern. Trump schrieb in den sozialen Medien, dass Perdue "bei der Umsetzung meiner Strategie zur Aufrechterhaltung des Friedens in der Region und einer produktiven Arbeitsbeziehung mit der chinesischen Führung eine wichtige Rolle spielen wird".

Chef von Südkoreas Regierungspartei will Amtsenthebung des Präsidenten

Der Chef der südkoreanischen Regierungspartei People Power Party hat sich für eine Amtsenthebung des Präsidenten Yoon Suk Yeol ausgesprochen. Er befürchte, dass der Präsident erneut das Kriegsrecht verhängen könnte, deshalb sollten ihm seine präsidialen Befugnisse entzogen werden, sagte Han Dong-hoon bei einem Führungstreffen seiner Partei. Nichts zu tun, könnte sich als Gefahr für das Land erweisen. Yoon habe kein Fehlverhalten zugegeben und auch nichts gegen Militärvertreter unternommen, die sich gesetzeswidrig verhalten hätten, so der Parteichef weiter.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte Okt -1,3% (PROGNOSE: -2,6%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Okt -3,4% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Okt 67,6%

Japan/Konsumneigung Okt -3,7 Pkt gg Vorjahr

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2024 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.