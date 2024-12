Meyer Burger kann sich eine Brückenfinanzierung über 39,48 Mio. US-Dollar sichern. Droht den Altaktionären jetzt ein Delisting? Holcim verkauft sein Nordamerikageschäft. Die Gesellschaft soll Ende des 1. Halbjahres 2025 an der New York Stock Exchange gelistet werden. Kurssprung bei Lululemon Athletica. Die Aktien springen nachbörslich um mehr als 9 %, nachdem das Modeunternehmen den Jahresausblick anhob.Im asiatischen Handel zeigen am letzten Handelstag der Woche die chinesischen Benchmarks Stärke. Alle Onshore-Indizes steigen mehr als 1 % im ...

