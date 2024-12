Baden-Baden (ots) -Thomas Müller, Otto Waalkes und viele weitere Stars machen Weihnachten dieses Jahr zu etwas ganz Besonderem: Sie versteigern bei United Charity außergewöhnliche Weihnachtsgeschenke, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt! Auf www.unitedcharity.de sind über 300 einzigartige Geschenke zu finden - da ist für jeden das Richtige dabei. Mit den Erlösen werden verschiedene Kinderhilfsprojekte unterstützt.Fußballstar Thomas Müller hat bei United Charity wieder seine legendäre Weihnachtsauktion zugunsten der Nicolaidis YoungWings Stiftung gestartet und versteigert u.a. seine persönlichen Schuhe, Trikots und signierte Kinderbücher - perfekte Weihnachtsgeschenke für Groß und Klein! Auch besondere Erlebnisse, wie z.B. Golf spielen mit den Profis oder VIP-Tickets für die Champions League können ersteigert und unter den Weihnachtsbaum gelegt werden.Von Otto Waalkes gibt es neben einer einzigartigen Ottifanten-Gitarre auch tollen Christbaumschmuck für den guten Zweck: Rote Glaskugeln in Herzform mit Ottos Signatur sind das Highlight an jedem Tannenbaum. Natürlich sind auch viele weitere Stars wie Jürgen Klopp, Lena Gercke, Alexandra Popp und Angie Kerber mit besonderen Geschenken auf www.unitedcharity.de dabei - vorbeischauen lohnt sich!Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 17 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5924776