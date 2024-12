© Foto: Unsplash

Palantir und Shield AI vertiefen ihre Zusammenarbeit, um groß angelegte Kommando- und Kontrollsysteme für autonome, unbemannte Systeme weiterzuentwickeln und bereitzustellen. Die Palantir-Aktie setzt ihre Rallye fort.Diese strategische Kooperation ist ein Schritt in Richtung Entwicklung des autonomen Fliegens mit KI-gestützter Intelligenz und Betriebssteuerung. Wie Shield AI, ein führendes Unternehmen für Verteidigungstechnologie, am Donnerstag bekannt gab, umfasst die erweiterte Partnerschaft den Einsatz von Palantirs Softwareplattform Warp Speed. Bei der Unterzeichnung der Kooperation am Donnerstag in New York sagte Palantir-CEO Alex Karp gegenüber Bloomberg, dass es "sehr schwer war, so …