Edenred, ein führendes Unternehmen im Bereich Payment-Lösungen für Mitarbeiterbenefits, bietet ein spannendes Investmentpotenzial. Trotz ihrer Position als europäischer Marktführer notiert die Aktie aktuell auf einem historischen Bewertungstief, was sie für langfristig orientierte Anleger besonders interessant macht. Wer ist Edenred? Edenred begann ursprünglich als Tochtergesellschaft einer Hotelkette und spezialisierte sich auf Essensgutscheine für Mitarbeiter. Heute hat sich das Unternehmen stark weiterentwickelt und bietet eine breite Palette an digitalen Dienstleistungen an, darunter: Edenred verbindet Unternehmen mit Restaurants, Fitnessstudios und anderen Dienstleistern. Über eine App können Mitarbeiter die bereitgestellten Benefits nutzen - ein Modell, das sowohl Arbeitgeber als auch Angestellte überzeugt. Das Geschäftsmodell: ...

