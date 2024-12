Die Aurubis-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Kurssprung von über 11 Prozent auf 84,40 Euro. Der Kupferkonzern überraschte die Märkte mit der Ankündigung einer Dividendenerhöhung auf 1,50 Euro je Aktie, was einer Steigerung von 10 Cent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Entscheidung übertraf deutlich die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt sogar mit einer Dividendenkürzung gerechnet hatten. Das Unternehmen konnte im Geschäftsjahr 2023/24 ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern von 413 Millionen Euro verzeichnen, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 349 Millionen Euro entspricht.

Strategische Investitionen im Fokus

Aurubis treibt seine Expansionspläne weiter voran und hat bereits mehr als die Hälfte des geplanten Investitionsbudgets von 1,7 Milliarden Euro in sein internationales Hüttennetzwerk investiert. Ein besonderes Highlight stellt dabei das erste Multimetall-Recycling-Werk in den USA dar, das einen jährlichen EBITDA-Beitrag von etwa 170 Millionen Euro beisteuern soll. Für das Geschäftsjahr 2024/25 prognostiziert das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern zwischen 300 und 400 Millionen Euro.

