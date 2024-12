Nach der Teilnahme von Hensoldt an der German Select Conference von mwb research gab der Analyst ein Update zu Hensoldt, einem führenden Unternehmen im Bereich der Verteidigungstechnologie. Das Unternehmen setzt seinen starken Wachstumskurs fort, mit einem Umsatzanstieg von 29% im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr und einer beeindruckenden Steigerung des Auftragseingangs um 134%. Das robuste Auftragsbestand von EUR 6,5 mrd. gewährleistet eine klare Sicht auf nachhaltiges Wachstum. Hensoldts begrenzte Exposition gegenüber konfliktbezogenen Einnahmen (5,4% aus der Ukraine) unterstreicht seine Resilienz und Unabhängigkeit von den Kriegen, da die langfristige Stärke des Unternehmens in der Unterstützung der Modernisierungsbemühungen der NATO-Staaten liegt. Der strukturelle Verteidigungsunterinvestitionsmangel in Deutschland (54% des Umsatzes) sowie geopolitische Entwicklungen, wie die gestiegenen Verteidigungsausgaben in Europa, die Wahl von Donald Trump und bevorstehende Wahlen in Deutschland, schaffen laut dem Analysten erhebliche Rückenwind für Hensoldt. Mit soliden Fundamentaldaten und einer positiven Branchenperspektive bestätigen die Analysten von mwb research ihr Kursziel von EUR 44,00 und behalten ihre Kaufempfehlung bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Hensoldt%20AG