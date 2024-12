Bern (ots) -Am 7. Dezember werden zum 37. Mal die European Film Awards verliehen - zum ersten Mal in der Schweiz. Die SRG produziert und überträgt die Preisverleihung in Luzern in einem Livestream. Um den europäischen Film zu zelebrieren, zeigen Play Suisse, RSI, RTR, RTS und SRF ausgewählte Filme der vergangenen European Film Awards.Die European Film Awards 2024 werden am 7. Dezember im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL Luzern) verliehen - eine Premiere in der Schweiz. Über 1200 Gäste werden bei der Auszeichnung der besten europäischen Filme des Jahres erwartet. Die SRG als Medienpartnerin und offizielle Broadcasterin zeigt die Preisverleihung in einem Livestream. Insgesamt übertragen 23 Partner in 18 europäischen Ländern die diesjährige Show.Die ersten European Film Awards wurden 1988 in Berlin verliehen. Ziel des Anlasses ist es, die europäische Filmindustrie zu fördern. Seither finden sie all zwei Jahre in Berlin statt und reisen in den übrigen Jahren durch ganz Europa: 2022 waren sie zu Gast in Reykjavík. Mehrere der prestigeträchtigen Auszeichnungen gingen bereits an Schweizer Filmproduktionen oder Darsteller:innen. Beispielsweise erhielt der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz 2010 den "European Lifetime Achievement"-Award.Die SRG als offizielle MedienpartnerinDie European Film Awards 2024 sind eine Veranstaltung der European Film Academy in Zusammenarbeit mit den Schweizer Partnern Bundesamt für Kultur, Stadt und Kanton Luzern sowie der Medienpartnerin SRG. Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) wird die Show am 7. Dezember im KKL produzieren und die Sendung "Gesichter & Geschichten" führt live vor Ort Interviews mit Gästen und Nominierten. Creative Producer Mike Ferrera von SRF hat bereits den Nominations-Clip der European Film Awards (https://vimeo.com/1027182262) realisiert.Bei den diesjährigen European Film Awards sind zahlreiche Stars wie Daniel Craig, Tilda Swinton und Ralph Fiennes nominiert. Weiter kann der deutsche Filmemacher Wim Wenders den "European Lifetime Achievement"-Award entgegennehmen, und die italienische Schauspielerin Isabella Rossellini wird mit dem "European Achievement in World Cinema"-Award ausgezeichnet. Bei den Filmen ist die RTS-Koproduktion "Sauvages" von Claude Barras in den Kategorien "Animated Feature Film" und "European Film" nominiert.Europäische Filme im Angebot der SRGVom 1. November bis zur Preisverleihung am 7. Dezember findet der "Month of European Film" in über 100 Städten in 42 Ländern statt. In diesem Rahmen zeigen die SRG-Sender RSI, RTR, RTS und SRF europäische Filme und zum krönenden Abschluss die Preisverleihung der European Film Awards live aus Luzern. Auf Play Suisse finden sich zudem in der Kollektion "European Film Award in Luzern (https://www.playsuisse.ch/collection/366181)" insgesamt 12 Schweizer Filme, die in den letzten Jahren nominiert waren oder bei den European Film Awards Auszeichnungen gewonnen haben.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRNik Leuenbergermedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100926655