Torsten Wetzel, langjähriges Vorstandsmitglied bei der Haftpflichtkasse, gehört ab Januar 2025 zum Team des Maklerpools vfm in Pegnitz. Der 58-Jährige wird die Leitung des Kompetenz-Centers Komposit und des hauseigenen Pools "vfm-Partner-Service" übernehmen. Nach seinem Ausscheiden als langjähriges Vorstandsmitglied der Haftpflichtkasse wird Torsten Wetzel ab 01.01.2025 zum Team der vfm-Gruppe in Pegnitz gehören. In Darmstadt hat er die Ressorts Betrieb, Schaden, Rückversicherung, Produktmanagement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...