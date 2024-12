Bitcoin bis Jahresende auf 150.000 US-Dollar? Experten erklären die Chancen

Bitcoin hat am 5. Dezember 2024 erstmals die Marke von 100.000 US-Dollar geknackt und ein Allzeithoch von 103.900 US-Dollar gebildet. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 2 Billionen US-Dollar ist die Kryptowährung sogar deutlich wertvoller als beispielsweise Tesla. Doch viele Experten glauben, dass das selbst im heurigen Jahr noch enormes Aufwärtspotenzial möglich ist - Prognosen sehen Bitcoin bis Jahresende sogar bei 150.000 US-Dollar.

Optimistische Prognosen und fundamentale Treiber

ARK Invest, bekannt für ihre bullishe Haltung, prognostiziert einen Mindestpreis von 124.000 US-Dollar bis zum Jahresende. Diese Vorhersage basiert auf einem "Performance-Multiple" von 2,48x bis 2,94x, gestützt durch das steigende Interesse institutioneller Anleger.

Bitcoin Zyklusentwicklung, Quelle: https://www.ark-invest.com/articles/analyst-research/bitcoin-cycles-entering-2025

ARK spekuliert sogar, dass Bitcoin in Zukunft als strategische Reserve der USA in Betracht gezogen werden könnte - ein Schritt, der die Marktbewertung explodieren lassen könnte.

Technische Analysten wie Jelle und Aksel Kibar bestätigen die optimistischen Vorhersagen. Jelle sieht in einem bullishen Pennant-Ausbruch ein Kursziel von 130.000 US-Dollar, während Kibar die nächste große Widerstandsmarke bei 137.000 US-Dollar sieht. Bemerkenswert: Beide Experten betrachten die 100.000-Dollar-Marke nicht als entscheidend, sondern sehen Potenzial für einen weiteren raschen Anstieg.

Die Meinung von Analysten

Doctor Profit, ein renommierter Analyst auf X, bringt eine zusätzliche Perspektive ein. Für ihn ist die 100.000-Dollar-Marke vor allem ein psychologischer Preis. Er erwartet, dass sich der Kurs in den kommenden Wochen zwischen 90.000 und 110.000 US-Dollar konsolidiert, bevor er auf 125.000 bis 135.000 US-Dollar ansteigt. Laut seinen Analysen zeigt die On-Chain-Datenlage, dass Wale - also große Investoren - in den letzten Wochen massiv Bitcoin gekauft haben, während viele Privatanleger panisch verkauft haben.

Noch interessanter ist seine Einschätzung zum breiteren Markt: Während Bitcoin dominiert, hält er den Altcoin-Markt für stark unterbewertet. Institutionelles Interesse an Ethereum und XRP-ETFs könnte die Altcoins in eine explosive Phase treiben. Doctor Profit sieht diese Entwicklungen als Beginn einer Altcoin-Saison, die nicht nur Bitcoin, sondern auch die breitere Krypto-Landschaft massiv aufwerten könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.