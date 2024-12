XRP News: Korrektur geht weiter! Wann schafft XRP 5 US-Dollar?

Kryptowährungen korrigieren heute deutlich. So weit sind derartige Korrekturen nicht ungewöhnlich, da diese Teil eines gesunden Marktzyklus sind. Bitcoin fällt um 4 Prozent und wird wieder unter 100.000 US-Dollar gehandelt. Derweil gibt Ethereum moderat um 1,5 Prozent nach. Dabei hat XRP in den letzten 24 Stunden mehr als 5 Prozent verloren. Relative Schwäche folgt auf den massiven Hype. Die Korrektur geht also weiter, der parabolische Pump ist (zumindest vorerst) vorbei.

Kann XRP also noch 5 US-Dollar in 2024 erreichen oder ist der Bullenmarkt beim Ripple-Coin schon wieder beendet?

XRP-Korrektur? Trader benennt wichtige Kurszonen

Der folgende Trader analysiert für XRP zwei mögliche Korrekturszenarien basierend auf Elliott-Wellen und Fibonacci-Retracements. Eine flache Korrektur würde XRP auf 1,90-2,10 US-Dollar bringen, wobei die Unterstützungsniveaus von Subwelle 3 und 4 sowie das 0,5-0,618-Retracement entscheidend seien dürften. Alternativ könnte eine tiefere Korrektur bis 1,63 US-Dollar erfolgen, was dem 0,786-Retracement entspricht und starke Unterstützung durch das vorherige Hoch von Subwelle 5 erhält. Der Trader favorisiert die tiefere Korrektur, da sie mit einer möglichen Bitcoin-Korrektur in der nächsten Woche zusammenfallen könnte. Der Markt scheint demnach leicht überhitzt, Anleger könnten weitere Rücksetzer abwarten.

I have two possible corrective wave counts in play for $XRP



A more shallow correction which gives us a target bottom of $1.90 - $2.10. The golden ratio of fibonacci retracement between the 0.5 & 0.618.



$1.90 matches with a level of support from subwave 3 & 4 from wave 1.



Or… pic.twitter.com/22cMZ7V1XW - Chris McCrypto (@ChrisMcCrypto) December 6, 2024

Derweil betont der folgende Analyst, dass der XRP-Kurs über vier Jahre künstlich unterdrückt wurde und weiterhin stark unterbewertet ist. Dieser argumentiert, dass XRP während des Bullruns 2021 eigentlich ein neues Allzeithoch hätte erreichen müssen - allerdings belastete hier die Rechtsunsicherheit durch das Verfahren gegen die SEC.

Reality Check: $XRP price action was suppressed for 4 years and it's still incredibly undersold.



It should have hit NEW ATH in 2021, what is happening now is simply an overdue correction. - Del Crxpto (@DelCrxpto) December 1, 2024

Obwohl XRP oft als unterbewertet dargestellt wird, sollte jede Analyse mit Vorsicht betrachtet werden. Die Ripple-Community ist bekannt für ihre optimistische Haltung und neigt dazu, mögliche Risiken zu unterschätzen. Ein starker Bias innerhalb der Community kann dazu führen, dass potenzielle Risiken weniger berücksichtigt werden.

Ripple Alternative: Flockerz vor 5 Mio. $ - Dezentraler Vote-to-Earn-Coin

Während XRP dennoch der viertwertvollste Coin der Welt bleibt - hier ist XRP heute hinter Tether zurückgefallen, gibt es bei kleineren Altcoins natürlich potenziell eine größere Upside. Häufiger Kritikpunkt an XRP ist eine zentralisierte Struktur. Genau das Gegenteil ist bei Flockerz der Fall - denn hier soll nach dem Team ein dezentraler, Community-basierter Meme-Coin entstehen.

Flockerz hat sich als innovativer Meme-Coin positioniert, der durch ein einzigartiges Konzept und die starke Einbindung seiner Community überzeugen konnte. Bisher konnte das Projekt mit einem erfolgreichen Presale über 4,7 Millionen US-Dollar generieren. Anders als klassische Meme-Coins kombiniert Flockerz eine spielerische Ästhetik mit langfristig ausgerichteten Strategien.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Im Zentrum des Projekts steht ein demokratischer Ansatz, der unter dem Begriff "Vote-to-Earn" firmiert. Dieses System wird über die dezentrale Plattform "Flocktopia" realisiert, die es Token-Inhabern ermöglicht, aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Dabei können Mitglieder beispielsweise über die Nutzung von Mitteln oder die zukünftige Entwicklung des Projekts abstimmen. Dieses Modell fördert nicht nur Transparenz, sondern auch die direkte Beteiligung der Community an der Gestaltung des Ökosystems.

Ein Großteil der Token, rund 70 Prozent, ist für die Community reserviert. Auch hier wird der dezentrale Anspruch offensichtlich. Ein signifikanter Anteil davon wird für Belohnungen im Staking-System genutzt, wodurch Teilnehmer eine attraktive Rendite von aktuell 537 Prozent pro Jahr erzielen können. Bei zunehmender Beteiligung sinkt die Rendite jedoch, womit auch aus dieser Perspektive etwas Eile geboten ist.

Auch die Sicherheitsstruktur von Flockerz wurde sorgfältig gestaltet. Unabhängige Prüfungen durch Coinsult und SolidProof haben die Sicherheit des zugrunde liegenden Smart Contracts bestätigt.

Nutzer können die FLOCK Token über die offizielle Website erwerben, wobei verschiedene Zahlungsmethoden wie ETH, BNB, USDT oder Kreditkarten zur Verfügung stehen. Bereits in 36 Stunden steigt der Preis das nächste Mal.

