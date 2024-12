EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Personalie

CEO-Wechsel bei Scout24 SE zum 1. März 2025: Ralf Weitz wird Nachfolger von Tobias Hartmann

München / Berlin, 6. Dezember 2024 - Der Aufsichtsrat der Scout24 SE hat Ralf Weitz, derzeit Mitglied des Vorstands und Chief Product & Technology Officer, mit Wirkung zum 1. März 2025 für eine Periode von fünf Jahren erneut zum Mitglied des Vorstands bestellt und zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) ernannt. Ralf Weitz tritt die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Tobias Hartmann an, der aus persönlichen Gründen nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Verfügung steht und am 28. Februar 2025 aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hans-Holger Albrecht, begrüßt Ralf Weitz in seiner zusätzlichen neuen Rolle bei der Scout24 SE: "Der Aufsichtsrat freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ralf Weitz, der neben seiner erfolgreichen Tätigkeit als Chief Product & Technology Officer zum 1. März 2025 zusätzlich die Rolle des Vorstandsvorsitzenden (CEO) von Tobias Hartmann übernehmen wird. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und mit Blick auf seine beeindruckenden Erfolge bei der Weiterentwicklung der Produkte und des Geschäftsmodells bringt Ralf Weitz alles mit, was erforderlich ist, um die erfolgreiche Strategie und das Wachstum der Scout24 SE weiter voranzutreiben. Ralf Weitz ist seit 2008 in verschiedenen Funktionen und leitenden Positionen im Unternehmen tätig und ist seit 2018 Mitglied des Vorstands sowie Chief Product & Technology Officer. Seine ausgeprägten Markt- und Produktkenntnisse haben in den vergangenen Jahren maßgeblich zum erfolgreichen Ausbau unseres vernetzten digitalen Ökosystems beigetragen. Er ist damit der ideale Nachfolger von Tobias Hartmann als Vorstandsvorsitzender und CEO." Hans-Holger Albrecht dankt Tobias Hartmann für sein großartiges Engagement für das Unternehmen: "Tobias Hartmann hat das Unternehmen seit November 2018 mit großem Erfolg gesteuert und weiterentwickelt. Während seiner Tätigkeit haben sich die Gruppenumsätze, die Profitabilität und das Wachstum nachhaltig gesteigert. Dadurch konnte das Unternehmen hervorragende Ergebnisse für seine Aktionäre erzielen. Unter seiner Führung wurde die Scout24-Gruppe konsequent auf das Immobiliengeschäft ausgerichtet und mit Unternehmenszukäufen strategisch gestärkt. Wir bedauern seine Entscheidung, respektieren jedoch seinen Entschluss, seinen Vertrag nach zwei erfolgreichen Amtsperioden aus persönlichen Gründen nicht zu verlängern. Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Tobias Hartmann sehr herzlich für seinen entscheidenden Beitrag zum Erfolg des Unternehmens danken und ihm unsere ausdrückliche Anerkennung aussprechen. Wir wünschen ihm alles Gute." Tobias Hartmann: "Die Scout24 SE ist ein ganz besonderes Unternehmen. Es war mir eine außerordentliche Ehre und Freude, über die letzten Jahre gemeinsam mit einem so starken und engagierten Team das Unternehmen neu ausrichten und steuern zu dürfen. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Aufsichtsrat, unseren Teams und allen Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen während dieser Zeit. Ich freue mich, den Staffelstab an meinen Kollegen Ralf Weitz abgeben zu dürfen - er kennt das Unternehmen und die Märkte wie kein Zweiter." Ralf Weitz: "Ich danke dem Aufsichtsrat herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, dieses großartige Unternehmen als künftiger CEO zu führen. Wir werden unsere definierte Strategie weiter konsequent umsetzen, um gemeinsam mit unseren Teams für unsere Kunden alle Prozesse rund um die Immobilie transparenter und einfacher zu gestalten. Die Umsetzung unserer Strategie wird weiterhin attraktive Ergebnisse generieren und Werte für unsere Aktionäre schaffen." Über Scout24 SE Scout24 SE ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit 25 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit über 19 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf LinkedIn . Ansprechpartner für Investor Relations Filip Lindvall

