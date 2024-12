Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Nachhaltig Defensiv X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) schloss den November, welcher von dem Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA bestimmt wurde, mit einem Wertzuwachs in Höhe von 0,5% ab, so die Experten von Sauren.Das Kapitalmarktzinsniveau sei im November zunächst angestiegen, habe sich dann aber wieder zurückgebildet und ein tieferes Niveau als zu Monatsbeginn erreicht. Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen hätten attraktive Wertzuwächse verzeichnet. Hochzinsanleihen seien etwas zurückgeblieben, da sich die Zinsdifferenz zu Anleihen hoher Bonität ausgeweitet habe. Die für das Portfolio ausgewählten Rentenfonds hätten im November zwischen 0,4% und 1,5% zugelegt. Lediglich ein auf Hochzinsanleihen fokussierter Rentenfonds habe eine Wertminderung hinzunehmen und verlor 0,2% gehabt. ...

