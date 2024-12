Mainz (ots) -Jule Stinkesocke schreibt als junge Frau im Rollstuhl jahrelang online über ihre Erfahrungen. Mit ihrem Twitteraccount und Blog erreicht sie mehr als 70.000 Follower, sammelt Spenden und wird für den ehrlichen Umgang mit ihrer Behinderung ausgezeichnet. Im April 2023 dann der Schock: Alle Accounts verschwinden, und der Verdacht steht im Raum, Jule habe nie existiert. Schauspieler Maximilian Mundt begibt sich auf Spurensuche. Ausgehend vom Fall Jule Stinkesocke beschäftigt sich die vierteilige Dokuserie mit dem Thema Catfishing. Zu sehen ist "WTF is Jule?!" bereits jetzt in der ZDFmediathek und am Montag, 16. Dezember 2024, ab 0.20 Uhr im ZDF.Folge 1: Die perfekte IllusionSeit 2009 schreibt eine junge Frau namens Jule Stinkesocke in einem Blog und auf Twitter von den Herausforderungen des Alltags im Rollstuhl - humorvoll und offen wie bis dato keine andere. Der Blog wird millionenfach geklickt, und Jule für fast 15 Jahre zu einem Vorbild für unzählige Menschen. Doch dann entstehen Zweifel: Gibt es überhaupt eine echte Jule Stinkesocke? Maximilian Mundt folgt ihren Spuren. Er trifft Piri Robinson, die mit einem Kollektiv auf Twitter die Enthüllungen im Fall Jule Stinkesocke ins Rollen brachte.Folge 2: Katze oder Fisch?Die Ungereimtheiten verdichten sich und Maximilian Mundt taucht ein in die düstere Welt der Catfishes. Im Internet wimmelt es nur so von gefälschten Identitäten und Lebensgeschichten. Auch im Fall von Jule geht es inzwischen nicht mehr nur um harmlose Onlinelügen. Ein Verdacht kommt auf, der alles in ein neues Licht rückt: Steckte hinter der vermeintlichen jungen Bloggerin eine ganz andere Person? Für Aufklärung sorgen unter anderen Steffi Schlipper-Pottkämper, die im Twitter-Kollektiv mitwirkte, sowie der Sprachprofiler Raimund Drommel.Folge 3: Zerstörtes VertrauenViele Fäden auf der Suche nach Jules wahrer Identität laufen bei einer Person zusammen: Boris. Er ist deutlich älter als Jule und Trainer in einem inklusiven Sportverein. Maximilian Mundt macht eine erstaunliche Entdeckung und plötzlich bekommt Jules freizügiger Umgang mit Sexualität eine völlig neue Bedeutung. Dubiose, sehr reale Zwischenfälle stehen im Raum. Zu Wort kommen unter anderen Frenze Huth und Leonard Grobien, beide Teil der Community von Menschen mit Behinderung.Folge 4: What happens online stays onlineAuch wenn durch unsere Enthüllung jetzt Menschen gewarnt werden, kommt sie doch für einige zu spät. Sie haben Jule längst intime Einblicke in ihr Leben gewährt, ihr ihre Hoffnungen und Sorgen anvertraut. Maximilian Mundt will ergründen, wer die Geschädigten im Fall Jule Stinkesocke sind. Er trifft auf Betroffene wie Anja Marten. Auch wenn es Jule nie gegeben hat, eines war sie dennoch: ein Sprachrohr für Menschen mit Behinderung. Doch bleibt nach einem solchen Fake noch Raum für authentische Repräsentation?Diese Serie wird mit Untertitel angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Britta Schröder und Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Rudolph.K@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wtfisjule) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDie vier Folgen der Serie (https://www.zdf.de/dokumentation/wtf-is-jule) finden Sie in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5925028