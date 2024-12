Die Mobilitätslandschaft erfährt durch Uber einen signifikanten Wandel, während das Unternehmen seine Position im Bereich des autonomen Fahrens weiter ausbaut. In Abu Dhabi startete der Fahrdienstvermittler kürzlich eine wegweisende Partnerschaft mit WeRide Inc., die den Kunden die Möglichkeit bietet, bei UberX- oder Uber-Comfort-Fahrten mit autonomen Fahrzeugen befördert zu werden. Diese strategische Initiative markiert Ubers ersten Schritt in den Robotaxi-Markt außerhalb der Vereinigten Staaten und etabliert gleichzeitig den größten kommerziellen autonomen Fahrdienst außerhalb der USA und China.

Finanzielle Entwicklung und Wachstumsperspektiven

Die geschäftliche Entwicklung von Uber zeigt sich robust, mit einer bemerkenswerten Umsatzsteigerung von 20,4 Prozent auf 11,19 Milliarden USD im letzten Quartal. Der Gewinn je Aktie verzeichnete einen deutlichen Anstieg auf 1,24 USD, verglichen mit 0,11 USD im Vorjahreszeitraum. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

