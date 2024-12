FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Sanofi auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Gespräche mit dem Pharmakonzern auf einer Veranstaltung der Deutschen Bank hätten positive wie negative Aspekte mit Blick auf die Geschäftsaussichten zutage gebracht, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Insgesamt überwögen die positiven Aspekte mit Blick auf das Umsatzwachstum, die Margenperspektiven und das Vertrauen der Franzosen, mit dem Auslaufen des Patents für Dupixent 2031 längerfristig zurechtzukommen./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120578