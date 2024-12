Die BMW-Aktie verzeichnete am Handelstag einen Anstieg von 0,8 Prozent auf 75,80 EUR im XETRA-Handel. Das Analysehaus Jefferies hat seine Einschätzung für den Münchner Automobilhersteller deutlich angehoben und stuft die Aktie nun von "Hold" auf "Buy" hoch. Besonders positiv wird bewertet, dass die Investitionsausgaben in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreicht haben. Das neue Kursziel wurde von 80 auf 85 Euro angehoben, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie signalisiert.

Aktuelle Marktsituation und Ausblick

Im bisherigen Jahresverlauf bewegte sich die BMW-Aktie in einer bemerkenswerten Spanne, wobei das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR und das Tief bei 65,26 EUR lag. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten ein Ergebnis von 12,81 EUR je Aktie. Die Experten gehen von einer positiven Entwicklung aus, was sich auch in einem durchschnittlichen Kursziel von 86,75 EUR widerspiegelt. Besonders die Barmittelrendite rückt dabei in den Fokus der Anleger.

