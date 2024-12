FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Netflix von 800 auf 1030 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Übertragung des Boxkampfs zwischen Mike Tyson und dem Youtuber Jake Paul sei als Einstieg in Live-Sportveranstaltungen ein "Gamechanger" für den Streamingdienst gewesen, schrieb Analyst Markus Leistner am Freitag. Der erreichte Streaming-Rekord zeige, dass man mit derartigen Events die Abo-Zahlen weiter steigern könne. Die NFL-Spiele im Dezember dürften ebenfalls gut ankommen. Zudem sieht Leistner in der zweiten Staffel der Serie "Squid Game" ein "hohes Suchtpotenzial"./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 10:16 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2024 / 10:30 / MEZ

US64110L1061