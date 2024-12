Köln (ots) -Klarer Testsieg für Plusnet: Im jährlichen Wettrennen um die beste cloudbasierte Telefonie-Lösung im deutschen Markt konnte sich der Kölner Telekommunikationsanbieter Plusnet, eine Tochtergesellschaft der EnBW, den Spitzenplatz sichern. Damit liegt Plusnet mit ihrer virtuellen Telefonanlage "Centraflex" noch vor Mitbewerbern wie der Deutschen Telekom und Nfon.Jedes Jahr überprüft das unabhängige Testlabor Zafaco im Auftrag der Fachzeitschrift connect professional die Qualität von Cloud-Telefonie-Lösungen unterschiedlicher Anbieter auf Herz und Nieren. Dabei geht es beispielsweise um Merkmale wie Sprachqualität, Stabilität oder Verbindungsaufbauzeiten - sowohl innerhalb des eigenen Netzes sowie bei Gesprächen in Fremdnetze.1000 Punkte waren insgesamt zu vergeben, Plusnet erreichte in der Gesamtbewertung mit 948 Punkten die beste Bewertung und verwies damit auch große Mitbewerber wie die Deutsche Telekom auf die Plätze.Besonders hervorgehoben haben die Tester die Sprachqualität und Verfügbarkeit bei Plusnet: "Neben hoher Sprachqualität und kurzen Verbindungsaufbauzeiten zeichnet sich der Anbieter zudem durch niedrige Fehlerraten aus", so die connect professional in ihrer aktuellen Dezemberausgabe und weiter "Mit einer ermittelten Verfügbarkeit von 99,99 Prozent schneidet der Anbieter auch in der Stabilitätswertung sehr gut ab und erzielt so mit klarem Abstand den Testsieg.""Wir freuen uns sehr, nach Platz zwei im Vorjahr nun die Spitze im Markt für Cloud-Telefonanlagen erobert zu haben. Mein großer Dank gilt dem gesamten Plusnet Team - insbesondere dem Technik- und Produktbereich, der unsere Plusnet Centraflex auf dieses Performance-Level gebracht hat. Platz eins im renommiertesten Cloud-Telefonie-Test im deutschen Markt ist Bestätigung für unseren Kurs und zugleich Ansporn, für Kunden und Partner Top-Services zur Verfügung zu stellen", kommentiert Plusnet CEO, Ulrich Hoffmann, die Testergebnisse.Plusnet (www.plusnet.de) vertreibt ihre Telefonie-Lösung deutschlandweit über ein bundesweites Netz von Vertriebspartnern vor allem an mittlere und große Unternehmen. Für Anwender im Small-Office/Home-Office (SoHo) hält das Unternehmen zudem über ihre Tochter Fonial (www.fonial.de) ein Angebot bereit.Der komplette Testbericht findet sich in der aktuellen Ausgabe 12/24 der connect professional.Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf die Zukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie bundesweite Netz-Kooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Glasfasernetze: Über die Glasfaser-Plattform Netbridge können Partner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.Pressekontakt:Dennis KnakeUnternehmenskommunikationPlusnet GmbHRudi-Conin-Str. 5a50829 Kölnpresse@plusnet.dehttps://www.plusnet.deOriginal-Content von: Plusnet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168000/5925147