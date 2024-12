Berlin (ots) -In seiner heutigen Mitgliederversammlung hat der Paritätische Gesamtverband Achim Meyer auf der Heyde ohne Gegenstimme zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt damit auf den Gesundheitswissenschaftler Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, der nach 12 Jahren an der Spitze des Verbandes nicht wieder antrat. "Ich freue mich über das von der Mitgliedschaft ausgesprochene Vertrauen und auf die Aufgaben, die ich gemeinsam mit den vielen Kolleginnen und Kollegen im Gesamtverband und den zahlreichen Menschen in unseren Mitgliedsorganisationen in den kommenden Jahren angehen darf", so Meyer auf der Heyde.Achim Meyer auf der Heyde ist bereits seit 2004 Mitglied des Paritätischen Verbandsrats und seit 2010 Teil des Vorstands. Seit 2021 ist er dort in der Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden. Meyer auf der Heyde ist ausgebildeter Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann und Diplom-Handelslehrer und begann seine berufliche Laufbahn 1980 als Geschäftsführer der Paritätischen Mitgliedsorganisation Ausbildungswerk Kreuzberg in Berlin. Anschließend war er Mitbegründer und Geschäftsführer mehrerer Consulting-Firmen mit Schwerpunkt im Bildungs- und Sozialsektor und ab 1995 Senatsdirektor in der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg.Zuletzt war Achim Meyer auf der Heyde von 2003 bis 2021 Generalsekretär des Deutschen Studierendenwerks, einer überregionalen Paritätischen Mitgliedsorganisation."Mit Herrn Meyer auf der Heyde hat der Verband eine sehr gute Wahl getroffen", erklärt der scheidende Vorsitzende Prof. Dr. Rosenbrock. "Er blickt auf über 40 Jahre Erfahrung in der Bildung und der Sozialen Arbeit zurück, wovon der Gesamtverband sehr profitieren wird. Ich freue mich, dass der Vorsitz des Verbandes in seine fähigen Hände geht. Ich kenne Achim Meyer auf der Heyde aus zwölf Jahren immer freundlicher, vertrauensvoller, kenntnisreicher und konstruktiver Zusammenarbeit im Vorstand des Gesamtverbandes." Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, Dr. Joachim Rock, ergänzt: "Unser neuer Vorsitzender kennt die Wohlfahrt wie kaum ein anderer. Bereits in der Vergangenheit hat er für den Paritätischen und in weiteren herausgehobenen Positionen sehr erfolgreich Verantwortung übernommen. Mit seiner Sachkunde, seiner Erfahrung und Reputation ist er für dieses wichtige Amt hervorragend qualifiziert. Ich freue mich über die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Herrn Meyer auf der Heyde auch in der neuen Funktion."Pressefotos zur kostenlosen Verwendung (Bildnachweis: Kai Herschelmann) können für die Berichterstattung hier heruntergeladen (https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Seiten/Presse/2024_pressefotos_meyer_auf_der_heyde.zip) werden.Pressekontakt:Claudia Cornelsenpr@paritaet.orgTel.: 030 24636-305Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53407/5925197