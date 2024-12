Berlin (ots) -Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden teilte mit, dass "Ampel-Aus" zum "Wort des Jahres" 2024 gekürt wurde.Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, betont, dass das "Ampel-Aus" ein Segen für Deutschland sei und sich der Begriff somit hervorragend als Wort des Jahres eigne."Die Ampel-Jahre hinterlassen Deutschland in einer schrecklichen Verfassung: Die schlechteste Regierung aller Zeiten hat nichts verbessert, sondern vieles verschlechtert. Die deutsche Wirtschaft liegt brach, viele Menschen haben Angst um ihre Existenz, um ihre Häuser und um ihre Rente. Die Regierung hat keinerlei Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit, sie hat uns an den Rand des Krieges geführt und setzt Ideologieprojekte über eine vernünftige Politik für die Bürger. Das 'Ampel-Aus' befreit uns von katastrophalen Ministern und einer fehlgeleiteten Politik. Ein würdiges Wort des Jahres."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5925212