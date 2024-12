Wie Politiker den Bitcoin für sich nutzen

Anzeige / Werbung

Bitcoin hat die Bühne der Weltpolitik betreten. Wladimir Putin sieht darin eine Möglichkeit, den Westen zu umgehen und die wirtschaftliche Isolation Russlands zu überwinden. Gleichzeitig will Donald Trump die USA zur Krypto-Supermacht machen und Bitcoin zum Eckpfeiler einer neuen wirtschaftlichen Vision formen. Was einst als Experiment einer digitalen Währung begann, ist heute zum Zentrum eines geopolitischen Machtspiels geworden.

Bitcoin hat die Bühne der Weltpolitik betreten. Wladimir Putin sieht darin eine Möglichkeit, den Westen zu umgehen und die wirtschaftliche Isolation Russlands zu überwinden. Gleichzeitig will Donald Trump die USA zur Krypto-Supermacht machen und Bitcoin zum Eckpfeiler einer neuen wirtschaftlichen Vision formen. Was einst als Experiment einer digitalen Währung begann, ist heute zum Zentrum eines geopolitischen Machtspiels geworden.

Ein strategischer Befreiungsschlag für Putin

Wladimir Putin hat Bitcoin als Lösung gegen die westliche Vorherrschaft im Finanzsystem entdeckt. Auf dem "Russia Calling"-Forum sprach er unmissverständlich davon, dass niemand Bitcoin verbieten könne. Es ist eine Haltung, die Russlands neuen Kurs unterstreicht. Wo früher strikte Restriktionen für Kryptowährungen galten, zeigt sich heute ein Land, das Bitcoin als Rettungsanker in Zeiten wirtschaftlicher Isolation betrachtet. Seit August 2024 ist Krypto-Mining in Russland legal, und der internationale Handel mit Bitcoin wurde im November offiziell freigegeben.



Diese strategische Neuausrichtung ist keine bloße Notwendigkeit, sondern auch ein bewusster Akt der Rebellion gegen westliche Sanktionen. Nachdem über 300 Milliarden Euro an russischen Devisenreserven eingefroren wurden, scheint Bitcoin eine attraktive Alternative zu bieten. Für Russland geht es um mehr als nur um wirtschaftliche Stabilität. Es geht darum, die Dominanz des US-Dollars zu untergraben und sich aus dem Würgegriff westlicher Finanzinstitutionen zu befreien. Doch ob Bitcoin in der Lage sein wird, Russland aus seiner wirtschaftlichen Isolation zu retten, bleibt eine offene Frage.

Trump und Bitcoin: Die USA als Krypto-Machtzentrum

Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat die Krypto-Community elektrisiert. Noch vor seinem Wahlsieg im November 2024 erklärte er, die USA zur "Krypto-Hauptstadt des Planeten" machen zu wollen. Sein Plan, beschlagnahmte Bitcoin nicht mehr zu versteigern, sondern als staatliche Reserve zu halten, deutet darauf hin, dass er Bitcoin als strategisches Asset für die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Stärke ansieht. In Kombination mit regulatorischen Lockerungen und der Förderung des Bitcoin-Minings könnte diese Strategie die USA an die Spitze der globalen Krypto-Industrie bringen.

Die Märkte reagierten mit Euphorie: Bitcoin erreichte am 05. November während des Mittags die psychologisch bedeutsame Marke von 100.000 USD. Dieser Höhenflug spiegelte die Erwartungen wider, dass unter Trumps Führung die USA ein Paradies für Kryptowährungen werden könnten. Doch es bleibt abzuwarten, wie realistisch seine Pläne sind. Wird Trump tatsächlich in der Lage sein, das regulatorische Umfeld ausreichend zu reformieren und gleichzeitig die geopolitische Stabilität der USA zu wahren?

Vom Tiefpunkt zum Allzeithoch

Die Kursentwicklung von Bitcoin in den letzten Monaten könnte kaum dramatischer sein. Nach einem Tief im Sommer 2024 stieg der Wert um über 60 Prozent und durchbrach schließlich die historische Marke von 100.000 USD. Analysten wie Florian Grummes sehen die Rally in einem charttechnisch stabilen Umfeld, das auf weiteres Wachstum hindeutet. Analysten wie Florian Grummes sehen in der aktuellen Entwicklung ein charttechnisch starkes Umfeld, das auf weitere Kurssteigerungen hindeutet. Langfristig wird sogar ein Ziel von 130.000 USD bis 2025 diskutiert. Trotz der Risiken bleibt die Stimmung optimistisch. Die Erwartungen an eine kryptofreundliche Politik Trumps und die wachsende institutionelle Akzeptanz stärken das Vertrauen der Anleger. Es scheint, als sei Bitcoin nicht nur eine Währung, sondern ein Symbol für die wirtschaftliche und technologische Zukunft.