London (www.anleihencheck.de) - US-Anleiherenditen bewegten sich in der vergangenen Woche in einer engen Spanne, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die Märkte würden heute gespannt auf die neuen Daten zum US-Arbeitsmarkt warten. Während sich die politische Lage in den Vereinigten Staaten beruhigt habe, habe sich weltweit eine Flut neuer politischer Entwicklungen gezeigt. In Frankreich habe ein Misstrauensvotum zum Sturz der Barnier-Regierung geführt. In Rumänien hätten Parlamentswahlen die Befürchtungen eines nationalistisch-rechtsgerichteten Kurses zerstreut und die Unterstützung für eine pro-europäische Politik gestärkt. In Südkorea habe Präsident Yoon Suk-yeol überraschend versucht, das Kriegsrecht auszurufen - ein riskantes politisches Manöver, das wahrscheinlich zu seiner Amtsenthebung führen werde. ...

