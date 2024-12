"Der Aktionärsbrief"

Auf dem Tageshoch von 8,53 € notierte die Aktie des Tourismuskonzerns heute so hoch wie zuletzt im März 2023. Allein seit Anfang Dezember hat der Kurs rund 15 % zugelegt. Diese Entwicklung liegt nicht nur an der allgemeinen Jahresendrallye. Insbesondere der europäische Reise- und Freizeitsektor zeigt Stärke: Der Stoxx Europe 600 Travel & Leisure Index bewegt sich mit 280 Punkten auf dem höchsten Niveau seit April 2021.Einen weiteren wichtigen Impuls für den Kursanstieg lieferte aber auch die frühzeitige Öffnung der Sommerbuchungen für 2025. Laut dem neuen TUI-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi werden Sommerreisen so früh gebucht wie nie zuvor. Um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, bietet TUI 400.000 zusätzliche Urlaubsmöglichkeiten in beliebten Reisezielen wie der Türkei, Griechenland, den Kanaren, Ägypten und Dubai an.Auch die Charttechnik deutet Entspannung an. Nach einer langen Abwärtsbewegung und anschließender Bodenbildung konnte die Aktie Marke von 8 Euro durchbrechen, was ein erster charttechnischer Befreiungsschlag war. Allein aus charttechnischer Sicht eröffnet sich nun weiteres Aufwärtspotenzial mindestens bis 11,50/12 €.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.