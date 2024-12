Die BMW-Aktie zeigt sich am Freitag mit einem bemerkenswerten Kursanstieg von 2,1 Prozent, während Experten dem Automobilhersteller eine besondere Widerstandsfähigkeit in turbulenten Zeiten bescheinigen. Das US-Analysehaus Bernstein Research bekräftigt seine "Outperform"-Einstufung mit einem Kursziel von 86 Euro und hebt besonders die hohe Flexibilität des Münchner Konzerns hervor. In einer Zeit, die von beispiellosen Herausforderungen für die Automobilbranche geprägt ist, sticht BMW durch seine Anpassungsfähigkeit gegenüber der Elektrifizierung und dem wachsenden Wettbewerbsdruck aus China hervor.

Erholung im Automobilsektor

Die positive Entwicklung der BMW-Aktie fügt sich in einen breiteren Aufwärtstrend des europäischen Automobilsektors ein, der am Freitag mit einem Plus von 1,5 Prozent die Führung unter den Branchen übernimmt. Marktteilnehmer interpretieren die jüngste Kursentwicklung als Zeichen dafür, dass die vorherigen Kursrückgänge übertrieben waren und positionieren sich bereits für eine erwartete Konjunkturerholung im Jahr 2025.

