Pyrum Innovations AG: Montage der weltweit größten Mahlanlage für rCB erfolgreich abgeschlossen Strategische Erweiterung der Produktionskapazitäten für recovered Carbon Black (rCB)

Inbetriebnahmestart der neuen Mahlanlage am Stammwerk in Dillingen für April 2025 geplant Dillingen / Saar, 21. Februar 2025 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) hat die mechanische Montage der neuen Mahlanlage auf dem Werksgelände in Dillingen erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Eingangsmaterial von 1.650 kg/h und einem Ausgangsmaterial von 1.350 kg/h stellt die von Hosokawa entwickelte Jetmühle die weltweit größte Mahlanlage für rCB dar. Die Differenz zwischen dem Eingangsmaterial und dem Ausgangsmaterial wird nach jedem Durchlauf zurück zum Anfang geführt und dort erneut dem Prozess hinzugefügt, wodurch ein Verlust an rCB vermieden wird. Durch die Erweiterung der Mahlkapazität soll der Absatz von rCB zukünftig deutlich gesteigert werden. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr im Rahmen der Standorterweiterung die beiden neuen Reaktoren (TAD 2 & 3) in Betrieb genommen hatte, wurde die Installation einer neuen Mahl- und Pelletieranlage erforderlich, um den in den neuen Reaktoren produzierten Ruß verarbeiten zu können. Nach dem Abschluss der mechanischen Montage wurde bereits mit der Verkabelung begonnen, über die die Anlage zukünftig mit Strom versorgt wird. Der Start der Inbetriebnahme der Mahlanlage ist für April 2025 vorgesehen. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Mit dem erfolgreichen Abschluss der Montage der weltweit größten Mahlanlage für rCB hier in Dillingen können wir unsere Produktionskapazitäten weiter deutlich ausbauen. Die Erweiterung wird es uns ermöglichen, den Absatz unseres rCB deutlich zu steigern und somit einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger und zukunftsorientierter Kreislaufwirtschaft zu gehen." Aufgrund der technischen Abhängigkeit zwischen Mahl- und Pelletieranlage ist der Produktionsstart für das dritte Quartal 2025 geplant. Die restlichen Komponenten der Pelletieranlage sind bereits unterwegs und werden in den nächsten Wochen eintreffen, sodass auch mit der Montage des Pelletierers zeitnah begonnen werden kann. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig sowie nachhaltig und erneuerbar. Pyrum wurde bereits mehrfach für seine innovativen Lösungen ausgezeichnet und ist in diesem Jahr für den Deutschen Umweltpreis 2025 nominiert worden. www.pyrum.net

Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



