Hamburg (ots) -Die GEMA und der Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V. (WDTU) haben sich auf einen neuen Pauschalvertrag geeinigt. Ab dem 1. Januar 2025 sorgt dieser für transparente Rahmenbedingungen für die Nutzung von Musik in Tanzschulen. Er reduziert den Verwaltungsaufwand und schafft finanzielle Planungssicherheit für die Tanzschulen des Verbandes. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von einem Jahr.Der Pauschalvertrag ist das Ergebnis monatelanger, intensiver Verhandlungen. Dabei standen Respekt für unterschiedliche Perspektiven und die Suche nach einem ausgewogenen Kompromiss im Mittelpunkt. "Wir haben uns in einem engen Dialog bemüht, sowohl die Interessen der Tanzschulen als auch die Rechte Urheberinnen und Urheber angemessen zu berücksichtigen", so Christoph Möller, Präsident des WDTU. "Es war uns ein großes Anliegen, eine Regelung zu schaffen, die sowohl unseren Mitgliedern Planbarkeit bietet als auch die kreative Arbeit der Künstlerinnen und Künstler würdigt."Für Tanzschulen bringt die Einigung klare Vorteile: weniger Verwaltungsaufwand, bessere Planbarkeit und eine unkomplizierte Handhabung bei der Musiknutzung. Gleichzeitig bleibt die faire Entlohnung der Urheber auf Basis klarer tariflicher Vorgaben gesichert - eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. "Die erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen mit der führenden Branchenvertretung der Tanzschulen zeigen eindrucksvoll, wie wichtig Dialog und gegenseitiges Verständnis zwischen Musiknutzenden und Musikschaffenden sind, um nachhaltige Lösungen zu finden. Gemeinsam mit dem Verband haben wir eine faire Lösung erarbeitet, die sich an den wirtschaftlichen Mehrwerten orientiert, die durch die Musiknutzung entstehen", betonte Johannes Everding, Direktor Geschäftsentwicklung bei der GEMA.Diese Vereinbarung ist mehr als ein Vertrag - sie ist ein Signal für die Stärke der Partnerschaft zwischen der GEMA und dem Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V. Beide Organisationen setzen sich aktiv dafür ein, dass Tanzschulen auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der kulturellen Bildung und Begegnung in Deutschland spielen können.Die GEMA vertritt in Deutschland die Urheberrechte von über 95.000 Mitgliedern (Komponistinnen und Komponisten, Textdichterinnen und Textdichtern, Musikverlage) sowie von über zwei Millionen Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern aus aller Welt. Sie ist weltweit eine der größten Autorengesellschaften für Werke der Musik.Der WDTU (Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V.) setzt sich als größter Branchenverband für die Interessen von professionellen Tanzschulen gegenüber Politik und Wirtschaft ein. Neben der Vermittlung und Durchführung von Dienstleistungen und Schulungen sorgt er für aktiven Austausch innerhalb des Verbandes und einer stärkeren Vernetzung seiner Mitglieder.Pressekontakt:Pressekontakt GEMA:Ursula Goebel, Direktorin KommunikationE-Mail: ugoebel@gema.de, Telefon: +49 89 48003-426Christina Zander, KommunikationsmanagerinE-Mail: czander1@gema.de, Telefon: +49 170 4155365Pressekontakt Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen WDTU e.V.:Christoph Möller, Präsident WDTU und Leiter der GEMA-Kommission im WDTUE-Mail: info@tanzen.de, Telefon: +49 40 500 582 0Original-Content von: Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43684/5925275