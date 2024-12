Mainz (ots) -Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte:Mittwoch, 11. Dezember 2024, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeUnbekannte ToteIn einem ehemaligen Steinbruch wird die Leiche einer unbekannten Frau gefunden. Die Polizei verfolgt mehrere Spuren - erfolglos. Auch nach mehr als 35 Jahren ist der Fall ungeklärt.Eskalation am GeldautomatenEin bewaffnetes Duo überfällt abends einen Mann am Geldautomaten. Die Täter wollen mehr Geld. Als das Opfer weitere Abhebungen verweigert, drückt einer der Räuber skrupellos ab.Messerattacke aus dem NichtsPlötzlich betritt ein fremder Mann das Juweliergeschäft und stürmt hinter den Tresen. Ehe der Inhaber realisieren kann, was gerade passiert, sticht der Fremde mit einem Messer zu.Kirmesbesuch mit FolgenEin junger Mann verbringt einen lustigen Abend mit seinen Freunden bei einem Volksfest. Nach Schließung des Bierzeltes kommt es zu einer fatalen Begegnung.Der XY-Preis: Gewinner im StudioKurz nach der Preisverleihung in Berlin sind die diesjährigen "XY"-Preisträgerinnen und -Preisträger zu Gast im Studio und erzählen von dem Tag, an dem Sie Zeugen eines Verbrechens wurden."Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.Mittwoch, 22. Januar 2025, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeUnfassbare QualenEin Sportbootfahrer entdeckt auf dem Main ungewöhnliches Treibgut. Wie sich herausstellt, ist es die Leiche eines unbekannten Mädchens. Ihr Körper zeugt von unfassbaren Qualen.Erst verschwunden, dann ermordetEin Mann verschwindet spurlos. Mehr als zwei Jahrzehnte später taucht seine Leiche auf. Er wurde brutal ermordet. Wo war er die letzten 20 Jahre? Und was steckt hinter der Tat?Seniorin schwer verletztEine 84-jährige Seniorin wird am helllichten Tag in ihrer Wohnung überfallen. Der Täter ist sehr brutal - bedroht, schlägt und fesselt sie. Die alte Dame schwebt in Lebensgefahr.Rätsel um toten SäuglingEin anonymer Anrufer informiert die Polizei über ein totes Baby auf einem Autobahnparkplatz. Die Mordkommission übernimmt den Fall - und stößt auf eine interessante Zeugenbeobachtung."Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5925299