Gestern legte der Kurs des "Meme Stocks" um bis zu 14 % zu und erreichte ein Intraday-Hoch von 30,87 $. Im weiteren Handwelsverlauf wurde dann allerdings wieder mehr als die Hälfte des Tagesgewinns abgegeben, bevor die Aktie dann mit einem Plus von 6 % in den Feierabend ging. Dieser jüngste Kursanstieg wurde - mal wieder - durch einen kryptischen Beitrag von Keith Gill, bekannt als "Roaring Kitty" auf YouTube und "DeepF***ingValue" auf Reddit, ausgelöst. Gill postete auf der Plattform X ein Bild, das einem Time-Magazine-Cover von 2006 mit einem Computerbildschirm ähnelte. Sein Beitrag, der keinerlei weiterführende Informationen enthielt, führte zu einem sprunghaften Anstieg des Aktienkurses.Gill spielte bereits im Januar 2021 eine zentrale Rolle beim sogenannten "Reddit-Rallye", bei dem die GameStop-Aktie zeitweise um bis zu 1.600 % anstieg und Hedgefonds, die mittels Leerverkäufen gegen die Aktie gewettet hatten, deshalb erhebliche Verluste erlitten. Der daraus resultierende "Short Squeeze" wurde durch erzwungene Eindeckungskäufe der Leerverkäufer ausgelöst, die den Kursanstieg immer weiter befeuerten. Die jüngsten Aktivitäten von Gill haben nun erneut das Interesse an Meme-Aktien wie GameStop und AMC Entertainment geweckt, ohne dass es dafür einen wie auch immer gearteten fundamentalen Hintergrund gäbe.Ebenfalls bemerkenswert: Am Donnerstag wurden rund 300.000 GameStop-Optionen gehandelt, was dem 1,5-fachen des üblichen Volumens entspricht. Die implizite 30-Tage-Volatilität der Aktie stieg auf 132 %, was auf erhöhte Erwartungen hinsichtlich kurzfristiger Kursbewegungen hindeutet.Wie bereits erwähnt: All das hat nichts mit fundamentalen Daten zu tun sondern basiert auf reiner Spekulation! Aber auch mit solchen Aktien kann Geld verdient werden, wie der längerfristige Chart eindrucksvoll beweist. Ein Investment in solch eine Aktie gleicht aber einem Ritt auf der Rasierklinge. Gerade hier gilt: Keinesfalls in die Aktie verlieben und Gewinne mitnehmen nicht vergessen!Oliver Kantimm, Redaktion