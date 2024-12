Der britische Energiekonzern BP verzeichnete im Londoner Handel einen positiven Kursverlauf mit einem Anstieg von 0,9 Prozent auf 3,83 GBP. Dabei erreichte die Aktie im Tagesverlauf einen Höchststand von 3,84 GBP, während das Handelsvolumen bei über 3,8 Millionen Aktien lag. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da der Konzern im jüngsten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verbuchen musste. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,65 Prozent auf 36,35 Milliarden GBP, während das Ergebnis je Aktie bei 0,01 GBP stagnierte.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Marktbeobachter eine Dividende von 0,306 USD je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,220 GBP entspricht. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten bei 5,14 GBP gesehen, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kursniveau signalisiert. Die Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 11. Februar 2025 veröffentlicht.

