Erst im November 2024 wurde das "Digitale Licht" des Unternehmens AMS Osram mit dem Zukunftspreis 2024 ausgezeichnet. Aber was macht die Scheinwerfertechnologie der Regensburger so besonders? Autoscheinwerfer haben in den vergangenen Jahrzehnten einen bemerkenswerten Wandel durchlaufen. Von einfachen Halogenlampen, die seit den 1960er-Jahren Standard waren, über die Einführung effizienter Xenon-Scheinwerfer in den 1990er-Jahren, bis zu modernen LED-Systemen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...