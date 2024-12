Noch vor Weihnachten wird Formycon in den SDAX aufgenommen. Ab dem 23. Dezember gehört die Gesellschaft diesem Index an. Für Formycon ist dies ein wichtiger Meilenstein, erst Mitte November ist man in den Prime Standard gegangen. Durch die Aufnahme in den SDAX steigt die Visibilität von Formycon bei Investoren an. Fondsmanager und Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...