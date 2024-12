Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das türkische Bruttoinlandsprodukt ist im dritten Quartal um 0,2% qoq geschrumpft, nachdem es bereits im Vorquartal gesunken war, so die Analysten der DekaBank.Die türkische Wirtschaft befinde sich damit in einer technischen Rezession, doch wegen des starken Wachstums zu Jahresbeginn dürfte das Wachstum im Gesamtjahr dennoch bei 3,0% liegen. Die Konjunkturschwäche gebe der Türkischen Zentralbank ein weiteres Argument an die Hand, um auf der kommenden Sitzung des geldpolitischen Komitees am 26. Dezember den Leitzins erstmals seit Februar 2023 wieder zu senken. Die Analysten würden erwarten, dass der Zins um 250 Basispunkte auf 47,5% zurückgenommen werde. Die Notenbank habe die Hürde für einen solchen Schritt bereits im November gesenkt, als sie die Inflationsprojektion für das kommende Jahr, die die Analysten als implizites Inflationsziel betrachten würden, deutlich angehoben habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...