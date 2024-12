Wien (www.fondscheck.de) - Das New Yorker Fondshaus J.P. Morgan Asset Management startet einen börsengehandelten Fonds, der in Bonds bonitätsschwacher Unternehmen investiert, so die Experten von "FONDS professionell".Der neue ETF verfolge dabei jedoch einen aktiven Managementansatz.Die Fondsgesellschaft J.P. Morgan Asset Management habe einen börsengehandelten Fonds (ETF) mit aktivem Management aufgelegt, der in Hochzinsanleihen aus Industrieländern investiere. Der JPM USD High Yield Bond Active ETF (ISIN IE000LZI2UH4/ WKN A40MLY) sei der erste aktive ETF des Hauses auf Anleihen mit niedrigem Rating, habe das Unternehmen mitgeteilt. Ein aktiver Ansatz sei im High-Yield-Markt besonders sinnvoll, da dieser eine fundierte Expertise bei der Auswahl der Papiere und dem Risikomanagement erfordere, heiße es in der Mitteilung. ...

