Ethereum vs. Bitcoin: Bei diesem Kurs startet ETH durch

Mit einem deutlichen Rücksetzer fällt Bitcoin schon wieder unter 100.000 US-Dollar. Dennoch weiten sich die Gewinnmitnahmen bis dato nicht aus. Auf Wochensicht tickt BTC noch rund 2 Prozent fester.

Derweil steigt Ethereum in den letzten sieben Tagen um rund 8 Prozent. Damit kratzt ETH an der psychologischen Kursmarke von 4.000 US-Dollar.

Bitcoin wertet gegen Ethereum ab, ETH zeigt relative Stärke. Doch wann könnte der Bullenmarkt wirklich beginnen?

Ethereum zeigt derzeit deutliche Stärke und könnte in den kommenden Wochen seinen Aufwärtstrend fortsetzen, so der Analyst Michael van de Poppe. Die wichtige Marke, die zunächst überwunden werden muss, liegt bei 0,04 BTC. Sobald dieses Niveau durchbrochen wird, könnten weitere Kursgewinne folgen. Auch Altcoins innerhalb des Ethereum-Ökosystems bieten Potenzial für größere Bewegungen. Viele dieser Projekte stehen möglicherweise noch vor einem starken Anstieg, da sie von der Dynamik und der steigenden Nachfrage nach Ethereum profitieren könnten. Der Fokus bleibt auf den Entwicklungen im gesamten Ökosystem, hier verortet van de Poppe aktuell seine klare Präferenz.

$ETH shows strength; I expect this one to continue rallying upward in the upcoming period.



First resistance to crack: 0.04 BTC.



Many Altcoins in the Ethereum ecosystem should still make their big move. pic.twitter.com/hNX5LYtg3b