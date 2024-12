DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Dezember (50. KW)

=== M O N T A G, 9. Dezember 2024 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise November *** 07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex November 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum Dezember 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 15:00 FR/Vivendi SE, HV 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** 17:00 EU/Treffen der Eurogruppe *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q D I E N S T A G, 10. Dezember 2024 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November *** 09:30 DE/Allianz SE, Capital Markets Day *** 10:00 DE/VDMA-Jahrespressekonferenz 10:00 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Eröffnungsgrußwort bei der Abschlussveranstaltung "Verkehrsprognose 2024", Berlin 10:00 EU/Treffen des Rates für Wirtschaft und Finanzen 11:00 DE/FDP-Chef Lindner, Kampagnenpräsentation der Freien Demokraten zur Bundestagswahl 2025, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q *** 17:30 US/Microsoft Corp, HV *** 18:30 DE/Metro AG, Geschäftsbericht 22:30 US/GE Vernova Inc, Investoren-Update *** - CH/Außenhandel November - BE/Ecofin-Treffen *** - DE/Delivery Hero SE, Tochterunternehmen Talabat: Erster Handelstag auf dem Dubai Financial Market - DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag Lufthansa Technik, Hamburg - DE/Bundeskanzler Scholz, Pressestatement mit serbischem Präsidenten Vucic bei Besuch des sächsischen Oberbergamts, Freiberg - DE/Bundeskanzler Scholz, Rede und Q&A bei Betriebsversammlung der Ford-Werke, Köln M I T T W O C H, 11. Dezember 2024 *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Talanx AG, PK zum Kapitalmarkttag *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Inlandstourismus Oktober *** 08:00 DE/Tui AG, ausführliches Jahresergebnis (09:15 PK) *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update Jahresergebnis *** 10:00 DE/Metro AG, Bilanzpressekonferenz & Capital Markets Update 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 12:30 DE/Bundeskanzler Scholz, ukrainischer Premierminister Schmyhal, Eröffnung der 7. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum, Berlin *** 13:00 US/Exxon Mobil Corp, Strategieupdate (15:30 Analysten- und Pressekonferenz) 13:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, ukrainische Handelsministerin Svyrydenko, Teilnahme an einer Diskussionsrunde zum Thema "Economic Resilience, The Role of Business in the Recovery Process of Ukraine" auf dem Deutsch-Ukranischen Wirtschaftsforum, Berlin 13:15 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Rede bei der Veranstaltung "Aufbruch in eine neue Ära der Luftfahrt - Vorstellung der Advanced-Air-Mobility-Strategie des BMDV", Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen November *** 14:30 US/Verbraucherpreise November *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:05 US/Adobe Inc, Jahresergebnis - DE/Regierungschefs und Spitzenvertreter der deutschen und ukrainischen Regierung, 7. Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum, Berlin D O N N E R S T A G, 12. Dezember 2024 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November 07:00 DE/Bertrandt AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/MVV Energie AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Dezember 10:30 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Pk zu Konjunkturprognose Winter 2024, Berlin 11:00 DE/RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Konjunkturprognose, Essen *** 11:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 11:30 DE/Siemens AG, Kapitalmarkttag Smart Infrastructure 12:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose zum Winter 2024/25 *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung und Stabsprojektionen zu Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise November *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 23:50 JP/Tankan-Bericht 4. Quartal *** - DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag *** - DE/Siemens Energy AG, Geschäftsbericht F R E I T A G, 13. Dezember 2024 *** 07:30 DE/Munich Re, Ausblick 2025 (08:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Großhandelspreise November *** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober *** 08:00 GB/BIP Oktober *** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober *** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober *** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Jahrespressekonferenz 2024, Vor Ort oder im Livestream *** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose *** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise November ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2024 09:56 ET (14:56 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.