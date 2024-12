DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Dezember (51. KW)

=== M O N T A G, 16. Dezember 2024 *** 03:00 CH/Industrieproduktion November *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 4Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Dezember *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Dezember *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht Dezember *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Dezember *** - DE/Bundeskanzler Scholz, Vertrauensfrage im Bundestag, Berlin D I E N S T A G, 17. Dezember 2024 07:00 CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable Call 4Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Arbeitsmarktbericht November *** 09:30 EU/EZB-Bankenaufsicht, Bericht zu SREP 2024 (10:00 Pressekonferenz mit Bankenaufsichtschefin Buch) *** 10:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Pk zum Wirtschaftsausblick Finnlands *** 10:30 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember *** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November *** 16:00 US/Lagerbestände Oktober - DE/CDU und CSU, Vorstellung des Wahlprogramms, Berlin M I T T W O C H, 18. Dezember 2024 *** 00:50 JP/Außenhandel November *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober 08:00 DE/Baugenehmigungen Januar *** 08:00 GB/Verbraucherpreise November *** 10:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Live-Webcast mit MNI *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Presskonferenz mit Fed-Chaiman Powell) D O N N E R S T A G, 19. Dezember 2024 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November 07:30 DE/Douglas AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar 08:00 DE/Insolvenzen März *** 08:45 FR/Geschäftsklima verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/Euroraum Leistungsbilanz Oktober *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Dezember *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser November 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q *** -JP/Bank of Japan, Ergebnisse des geldpolitischen Rats F R E I T A G, 20. Dezember 2024 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Dezember mit Steuereinnahmen November, Berlin *** 00:30 JP/Verbraucherpreise November 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise November 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2024 09:58 ET (14:58 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.