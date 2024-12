Abu Dhabi,uae (ots/PRNewswire) -Die Organisatoren des Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024 haben bestätigt, dass ihre laufende Reihe von grünen Initiativen und Praktiken während der bevorstehenden 16. Ausgabe des Rennens auf dem Yas Marina Circuit in Betrieb sein wird.Um die Auswirkungen der Kohlendioxidemissionen auf dem Yas Marina Circuit zu reduzieren, hat Ethara kürzlich Aggreko Middle East - einen weltweit führenden Anbieter von Energielösungen - als offiziellen Nachhaltigkeitspartner bekannt gegeben und damit die 2009 begonnene langfristige Partnerschaft der beiden Unternehmen verlängert.Während des Großen Preises von Abu Dhabi wird Aggreko Middle East für die Optimierung der Emissionen durch die Einführung von Biodiesel, das Management von Energielasten und den Einsatz von solargestützten Batteriespeichern während der Rennwoche verantwortlich sein. Ethara und Aggreko wollen beim Großen Preis von Abu Dhabi 2023 an die beeindruckenden Ergebnisse des letzten Jahres anknüpfen: 40 Prozent weniger Emissionen im Vergleich zu 2022.Während des viertägigen Wochenendes werden auch Anstrengungen zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung unternommen. Ethara wird mit einer Reihe von Interessenvertretern zusammenarbeiten, um innovative Methoden zur Unterstützung der Nationalen Initiative der Regierung gegen Lebensmittelverluste und -verschwendung (Ne'ma) einzuführen und die soziale Verantwortung unter den Tausenden von Besuchern zu fördern, die am Rennwochenende teilnehmen.Zu den weiteren umweltfreundlichen Maßnahmen gehört eine plastikfreie Umgebung im Medienzentrum, im Fahrerlager, in der Boxengasse und in den Teamvillen.Nachhaltigkeit ist ein wichtiges strategisches Ziel für Ethara - sowohl auf als auch neben der Rennstrecke. Die Installation von LED-Beleuchtung rund um die Rennstrecke hat dazu beigetragen, den Stromverbrauch um etwa 30 Prozent zu senken, was wiederum zu einem Rückgang der Emissionen um 60 Prozent führt. Mit einem neuen Solarparkprojekt, das Anfang des Jahres in Betrieb genommen wurde, werden die Emissionen von Ethara voraussichtlich um mindestens weitere 20 Prozent sinken.Das Engagement von Ethara für nachhaltige Initiativen und Praktiken wurde von der FIA anerkannt, die dem Yas Marina Circuit das 3-Sterne-Zertifikat verlieh - die höchste Akkreditierungsstufe des Motorsportverbandes.Ethara setzt auch seinen Nachhaltigkeitsrahmen 'The Ethara Edge' um, der auf vier Grundpfeilern beruht: verantwortungsvolle Ressourcennutzung, Maximierung der Wassereffizienz, Aufbau eines ausgewogenen Energiemixes und Förderung von Klimaschutzmaßnahmen. Der Rahmen basiert auf einer soliden Governance-Struktur, die die Validierung durch Dritte von globalen Gremien wie der Internationalen Normungsorganisation und der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen nutzt, sowie auf der Zusammenarbeit mit Partnern und Branchenführern, um weiterhin eine Vorreiterrolle in Sachen Umweltschutz und Klimawandel zu spielen.Darüber hinaus wurde Ethara im vergangenen Monat als erste Organisation in der Region und der Yas Marina Circuit als erste F1-Rennstrecke und professionelle Rennstrecke Mitglied des Green Operations & Advanced Leadership (GOAL) Programms. Die Mitgliedschaft unterstützt die allgemeinen Pläne des Veranstaltungsortbetreibers, die Nachhaltigkeitsstrategien der Regierung der VAE sowie den Formula 1® Plan für ökologische Nachhaltigkeit vollständig zu erfüllen, der es der Meisterschaft ermöglichen soll, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und bis 2030 Netto-Null-Kohlenstoff zu erreichen.Darüber hinaus stehen die Pläne des Veranstaltungsortbetreibers in vollem Einklang mit den Nachhaltigkeitsstrategien der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate sowie mit dem Formula 1® Plan für ökologische Nachhaltigkeit, der es der Meisterschaft ermöglichen soll, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren und bis 2030 Netto-Null-Kohlenstoff zu erreichen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2575189/Ethara.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2575190/Ethara.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ethara-die-yas-marina-strecke-setzt-ihre-nachhaltigkeitspraktiken-beim-abu-dhabi-grand-prix-2024-fort-302325011.htmlPressekontakt:Hanan Mohamed,hananmohamed@sevenmedia.ae,+971508847670Original-Content von: Ethara, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172270/5925412