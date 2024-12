Ein guter Wochenabschluss bahnt sich an: Gestützt vom US-Arbeitsmarktbericht haben die US-Aktienmärkte am Freitag moderat zugelegt und an ihren jüngsten Rekordkurs angeknüpft. Die US-Wirtschaft schuf im November etwas mehr Jobs als erwartet. Allerdings stieg auch die Arbeitslosenquote, während Analysten im Schnitt eine Stagnation prognostiziert hatten.Die Löhne legten stärker zu als angenommen. Der Dow Jones Industrial gewinnt aktuell 0,13 Prozent auf 44.822,33 Punkte. Auf Wochensicht steuert der ...

