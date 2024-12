Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete am Handelstag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung an der Börse. Der Anteilsschein kletterte im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 125,15 Euro, nachdem er bei 122,35 Euro in den Handel gestartet war. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Höchststand von 125,55 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf 156.368 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 120,10 Euro, von dem sich die Aktie deutlich distanzieren konnte.

Analysten-Einschätzung und Dividendenaussicht

Die Experten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Beiersdorf-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 143,80 Euro sehen sie noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Auch die Dividendenerwartungen stimmen positiv: Für das laufende Jahr wird eine Ausschüttung von 1,05 Euro je Aktie prognostiziert, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,00 Euro bedeutet.

