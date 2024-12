Die BASF-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung mit einem Kursanstieg von 0,7 Prozent auf 43,92 EUR. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier ein Hoch von 44,23 EUR, während das Handelsvolumen über XETRA bei über einer Million gehandelter Aktien lag. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 54,93 EUR vom April 2024 notiert die Aktie derzeit etwa 20 Prozent niedriger. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr wurde von Experten auf 2,48 EUR geschätzt, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 3,40 EUR darstellt.

Vorstandsmitglied zeigt Vertrauen durch Aktienkauf

In einer bedeutenden Entwicklung signalisierte Vorstandsmitglied Dr. Dirk Elvermann Vertrauen in das Unternehmen durch einen substanziellen Aktienkauf. Der Erwerb umfasste ein Gesamtvolumen von über 105.000 EUR zu einem durchschnittlichen Kurs von 43,88 EUR. Diese Investition erfolgte über die Handelsplattform Tradegate und unterstreicht das Vertrauen der Führungsebene in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

