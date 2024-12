DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit neuem Rekordhoch zum Wochenschluss

DOW JONES--Mit einem neuen Rekordhoch hat sich der DAX am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Der Index gewann 0,1 Prozent auf 20.385 Punkte, bei 20.426 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Die Weihnachtsrally war somit weiter in vollem Gange. An den politischen Entwicklungen in Frankreich störten sich die Anleger weiterhin nicht, die dortigen Anleihemärkte zeigten sich entspannt. Der US-Arbeitsmarktbericht fiel einen Tick über den Erwartungen aus, setzte aber keine nachhaltigen Akzente an den Märkten.

Die US-Wirtschaft hat im November 227.000 neue Stellen geschaffen und damit einen Tick mehr als die erwarteten 214.000. Die Stundenlöhne stiegen um 0,37 Prozent an und damit ebenfalls etwas stärker als die prognostizierten 0,30 Prozent. "Unmittelbarer Handlungsdruck für die Fed in Form von Zinssenkungen leitet sich aus diesem Arbeitsmarktbericht nicht ab. Er ist aber auch nicht so stark, dass die Fed ihre Zinssenkungen unmittelbar pausieren müsste", hieß es bei QC Partners.

Unternehmensnachrichten gab es so gut wie keine. Bayer stiegen in einer technischen Gegenbewegung um 2,6 Prozent, auch Beiersdorf lagen mit plus 0,9 Prozent gut im Markt. Der Autosektor erholte sich von dem jüngsten Abgabedruck: BMW gewannen 2,7 Prozent, auch gestützt von einer Kaufempfehlung durch Jefferies. VW kamen auf ein Plus von 1,2 Prozent.

Morgan Stanley hat bei den deutschen Versicherern die Favoriten gewechselt. So senkten sie Munich Re (-0,9%) auf "Equalweight" und erhöhten stattdessen Hannover Rück (-0,4%) auf "Overweight". Auch bei Eon wurden die Analysten bullischer und erhöhten sie auf "Overweight" - der Kurs stieg um 0,8 Prozent.

Freenet hob die Prognosen für EBITDA und freien Cashflow für das laufende Geschäftsjahr 2024 an. Hintergrund ist der Verkauf von für den Betrieb des eigenen Datenzentrums nicht mehr benötigten IP-Adressen für einen Gesamtbetrag von rund 32 Millionen Euro, der der Gesellschaft in zwei Tranchen zufließen wird. Für die Aktie ging es um 0,5 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 20.384,61 +0,1% +21,69% DAX-Future 20.423,00 +0,1% +16,44% XDAX 20.391,85 +0,3% +21,61% MDAX 27.310,86 +0,7% +0,57% TecDAX 3.528,77 +0,2% +5,63% SDAX 13.998,85 +0,5% +0,30% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,19 -16 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 23 16 1 3.134,4 63,0 59,8 MDAX 33 12 5 489,0 26,8 38,2 TecDAX 19 10 1 742,8 16,5 18,5 SDAX 45 22 3 112,3 8,4 10,9 ===

