US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. DAX, BTC, Gold & die Aktien der Woche mit Coinbase, Apple & Co.

Anzeige / Werbung

Dabei sinkt die Volatilität merklich ab, was ein Zeichen für eine mögliche Erschöpfung ist. Gerade im Umfeld (geo)politischer Unsicherheiten, die wir insbesondere in Frankreich sehen, könnte es in naher Zukunft zu einem Umdenken kommen. Der Euro-Dollar scheint bei 1.05 an einer wichtigen Entscheidungsmarke zu stehen. Doch bisher halten auch die US-Indizes ihren Aufwärtstrend und zeigten gestern nach dem fünften Tag in Folge mit Rekorden nur eine minimale Konsolidierung per Schlusskurs auf.

Mit Spannung erwarteten wir die Arbeitsmarktdaten aus den USA und kommentierten diese live.

Mit 227.000 neuen Stellen ist dieser leicht besser ausgefallen, als vorab erwartet (Prognosei +202.000 Stellen). Die Daten für September und Oktober wurden jetzt insgesamt um 56.000 neue Stellen nach oben revidiert, auf nun September +32.000 Stellen, Oktober +24.000 Stellen. Parallel stiegen die US-Stundenlöhne mit +0,4% zum Vormonat höher als erwartet, und mit +4,0% zum Vorjahresmonat wie erwartet (Prognose war +0,3% zum Vormonat und +4,0% zum Vorjahresmonat; Vormonat war bei +0,4% und +4,0%). Damit lag die US-Arbeitslosenquote bei 4,2%, während die Prognose bei 4,2% und die Referenz vom Vormonat bei 4,1% lag.

Im ersten Effekt stiegen die Aktienmärkte, auch der Goldpreis legte zu. Im Bitcoin notieren wir nach dem Allzeithoch gestern über 100.000 US-Dollar jedoch wieder unter dieser psychologischen Marke. Ist hier das Momentum mit dem Erreichen dieser Schwelle entwichen? Darüber sprachen wir vor dem Blick auf Einzelwerte ausführlich und begannen dann auch gleich mit Coinbase und MicroStrategy, das Krypto-Thema von der Aktien-Seite aus zu beurteilen.

Eng verbunden mit dem Anstieg der Kryptos ist auch das Unternehmen Tesla. Elon Musk steht nicht nur US-Präsident Trump nah, sondern hält auch weiterhin Anteile. Weitaus weniger als MicroStrategy, jedoch scheinbar ausreichend, um von der Rallye mit neuen Verlaufshochs in der Aktie zu profitieren.

Apple hat es hingegen geschafft, wieder das wertvollste Unternehmen an der Wall Street zu werden. Der Kurs notiert am Allzeithoch, getrieben von der Phantasie, das Smart Home der Zukunft mit einem neuen Endgerät ab 2025 zu verändern. Es darf nun wild spekuliert werden, ob dieses Produkt erscheint und was es alles kann. Da Apple die KI-Chips und Services von Amazon AWS nutzt, ist dieser Aktienkurs ebenfalls stark angestiegen und notiert auch auf Allzeithoch. Darunter litt Intel, die sich weiterhin im Abwärtstrend und einer Findungsphase seitens des Unternehmens befinden.

Mit Blick auf die neue Woche freuen wir uns auf den Datenbankspezialisten Oracle zum Wochenstart und Adobe Systems in der Wochenmitte, die beide Einblicke in ihre jüngsten Bilanzen zeigen. Diese Unternehmen werden dann sicherlich auch am Montag, zusammen mit Broadcom oder Ciena, noch einmal Erwähnung finden.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.