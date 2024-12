Die Apple-Aktie hat am Freitag ein neues Rekordhoch erreicht und damit die Serie neuer Bestmarken den sechsten Handelstag in Folge fortgesetzt. Seit Jahresbeginn hat die Apple-Aktie beeindruckende 26,5 Prozent zugelegt - und das Ende der Rally ist noch nicht in Sicht. DER AKTIONÄR verrät, welches Potenzial die Aktie jetzt noch besitzt und wie hoch der Kurs klettern könnte.Konkret geht es für die Apple-Aktie vor dem Wochenende an der Wall Street zeitweise um 0,4 Prozent auf 244,63 Dollar nach oben. ...

