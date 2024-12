Die MTU Aero Engines verzeichnete am Handelstag eine volatile Kursentwicklung an der XETRA-Börse. Der Handelstag begann mit einem Kurs von 324,00 EUR, woraufhin die Aktie im Tagesverlauf verschiedene Schwankungen durchlief und zeitweise bis auf 321,30 EUR nachgab. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Position im Verhältnis zum 52-Wochen-Hoch von 332,60 EUR, das erst kürzlich am 5. Dezember 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 173,60 EUR vom Dezember 2023 zeigt sich eine beeindruckende Erholung des Aktienkurses.

Dividenden- und Zukunftsaussichten

Für Anleger zeichnet sich eine positive Entwicklung bei der Dividendenpolitik ab. Nach einer Ausschüttung von 2,00 EUR je Aktie im Jahr 2023 erwarten Analysten für das kommende Jahr eine Steigerung auf 2,38 EUR je Anteilsschein. Die Expertenprognosen für das Geschäftsjahr 2024 deuten auf einen Gewinn von 13,76 EUR je Aktie hin, während das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 347,90 EUR liegt.

