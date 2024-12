Die Unilever-Aktie zeigte sich am Handelstag weitgehend stabil und bewegte sich in einem eng begrenzten Korridor. Im Londoner Handel pendelte der Kurs zwischen einem Tageshoch von 46,81 GBP und einem Tagestief von 46,50 GBP, wobei der Eröffnungskurs bei 46,78 GBP lag. Das Handelsvolumen erreichte bereits am frühen Nachmittag über 720.000 gehandelte Aktien, was auf ein reges Marktinteresse hindeutet. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP, das am 10. September 2024 erreicht wurde, notiert die Aktie derzeit etwa 7,27 Prozent niedriger.

Dividenden- und Zukunftsaussichten

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten eine Dividendenausschüttung von 1,78 EUR je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,48 GBP darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 47,93 GBP, während für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 2,91 EUR erwartet wird. Diese Prognosen deuten auf eine positive Einschätzung der zukünftigen Geschäftsentwicklung hin.

