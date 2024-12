BTC-Erholung wieder auf 91.464 USD, während High-End-Wallet 2,5 Mio. $ erzielt

Am gestrigen Tage verzeichnete Bitcoin einen Crash, welcher auf die Gewinnmitnahmen der Anleger zurückzuführen war, die nach dem Erreichen der wichtigen Marke von 100.000 USD zunächst mit einem Retest gerechnet haben. Dennoch konnte sich BTC nach dem Abrutschen bis auf 91.464 USD schnell wieder auf derzeit 99.291 USD erholen.

Zeitgleich sind immer mehr Anleger zur schnell wachsenden Best Wallet gewechselt und haben sich auf den Vorverkauf der $BEST-Coins gestürzt, die eine Reihe von Vorteilen innerhalb der besonders vielseitigen digitalen Geldbörse bieten. Somit konnte der Presale bereits mehr als 2,5 Mio. USD einnehmen.

Diese Wallet zeichnet sich durch eine besondere Vielseitigkeit und innovative Funktionen aus. Mit diesen erhalten Anleger Möglichkeiten bereitgestellt, mit denen sie ihre Rendite während des Bullenmarktes maximieren können.

Viele Anleger haben die jüngste Korrektur nur als einen temporären Rücksetzer gesehen. Daher hat sich der Kurs auch schnell wieder an die Marke von 100.000 USD bewegt. Dennoch bleibt nun die genaue Entwicklung unvorhersehbar. Deswegen benötigt man eine Wallet, welche mit dieser Dynamik mithalten kann. Genau in dieser Hinsicht will die Best Wallet besonders glänzen.

Unter anderem wird über die Funktion "Upcoming Tokens" eine Reihe von ausgewählten Krypto-Presales bereitgestellt, in welche Anleger besonders früh einsteigen können. Ebenso werden besonders niedrige Gebühren, schnelle Transaktionen, vielseitige Ein- und Aus- sowie Umtauschfunktionen bereitgestellt. Außerdem erhalten Nutzer einen praktischen Zugriff auf Web3-Dienste und mit dem eigenen $BEST-Coin viele Vorteile für all dies.

Fortan haben Interessierte nur noch weniger als zwei Tage Zeit, um diesen für einen Preis in Höhe von 0,022975 USD zu kaufen. Dann wird bereits die nächste Preiserhöhung stattfinden, womit frühe Anleger höhere Buchgewinne erzielen können. Angesichts der zunehmenden Nutzeranzahl könnte ebenso die Nachfrage nach den Coins weiter steigen. Noch sind sie besonders früh und preiswert erhältlich.

Bitcoin erholt sich schnell nach dem Crash und wie man mit Best Wallet davon profitiert

Während des gestrigen Tages kam es zu einer scharfen Korrektur des Bitcoin-Preises, nachdem dieser die wichtige psychologische Marke von 100.000 USD überschritten hatte. Dabei verlor Bitcoin rund 12 % seines Wertes und erreichte einen Preis von 91.464 USD.

Der Analyst Jesse Colombo führte dies darauf zurück, dass die Futures-Händler aufgrund des Zeitpunktes nicht in der Lage waren, ihre Trades zu platzieren oder Stop-Loss-Orders auszuführen. Somit kam es laut den Angaben von Coinglass innerhalb von nur einer Stunde zu Liquidationen im Umfang von 400 Mio. USD.

There was a nasty flash-crash of nearly 10% in Bitcoin over just a few minutes.



The scary thing is that it occurred at 5:25 PM EST, so Bitcoin futures traders couldn't even place trades or have their stop loss orders executed.$BTC $IBIT pic.twitter.com/XnoIC73PNF - Jesse Colombo (@TheBubbleBubble) December 5, 2024

Dennoch reduzierte sich die Bitcoin-Dominanz von 5,54 % auf 53,9 %, was ungefähr der Zunahme der Dominanz der Altcoins entspricht. Laut dem Altcoin-Index befinden wir uns zudem seit Anfang Dezember erstmalig wieder in der Altcoin-Saison, sodass die Anleger die günstiger bewerteten Kryptowährungen nun bevorzugen. Schließlich hat Bitcoin für manche inzwischen eine wichtige Marke erreicht.

Trotzdem haben viele Anleger die Chance der Korrektur genutzt, um die Kryptowährungen günstiger nachzukaufen. Denn der Crypto Fear and Greed Index von CoinMarketCap befindet sich weiterhin im Bereich der extremen Gier.

Für das optimale Nutzen solcher Einstiegschancen innerhalb der sich ändernden Marktdynamiken ist es wichtig, dass man eine Wallet hat, welche darauf ausgelegt ist. Genau an dieser Stelle setzt Best Wallet die nächste Generation von digitalen Geldbörsen an. Sie bietet dringend benötigte Funktionen und Vorteile, um die Rendite zu maximieren.

All-in-One-Wallet: Niedrige Gebühren, hohe Renditen und exklusive Vorteile

Die Best Wallet wurde mit Funktionen der nächsten Generation ausgestattet, welche über das Angebot der regulären und einfachen Wallets hinausgehen. Mit ihnen können die Anleger leichter das Beste aus dem Markt herausholen.

Unter anderem bietet die Best Wallet besonders niedrige Gebühren, welche sich auch auf die Rendite auswirken. Ebenso sind rasante Token-Swaps möglich, sodass Investoren nicht die besten Chancen verpassen.

Zudem unterstützt sie mehr als 200 dezentrale Kryptobörsen und 20 Cross-Chain-Bridges, um stets für die attraktivsten Konditionen zu sorgen. Somit sind nicht nur schnelles Handeln, sondern ebenso sehr niedrige Marktpreise möglich. Daher können auch solche schnellen Abverkäufe gut genutzt und hohe Gewinne erzielt werden.

Auch der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen gestaltet sich mithilfe einer riesigen Auswahl von Partnern besonders komfortabel, flexibel, schnell und günstig. Dabei werden mehr als 100 verschiedene Fiatwährungen unterstützt.

Ebenso offeriert die Best Wallet passive Krypto-Einkommen, welche während volatiler Zeiten für ein stabiles Einkommen sorgen können. Ausführlichere Informationen über die Funktionen der Best Wallet erfahren Sie in dem folgenden Video von The Crypto Mark.

Über die App können auch verschiedene Blockchain-Angebote aus den unterschiedlichsten Sektoren wie Gaming aufgerufen werden. Somit ist eine nahtlose Nutzung ohne komplizierte Technologie und unzählige Extras möglich. Stattdessen wird der Komfort von traditionellen Web2-Apps geboten, was die Adoption und Partnerschaften fördern kann. Zudem wären dann auch weitere Marketingeinnahmen möglich, wie im Google Play Store.

Der größte Vorteil der Best Wallet ist jedoch die Vorverkaufsfunktion. Über eine Screening-Funktion werden nur ausgewählte Projekte zugelassen, um auf diese Weise Betrug und andere böse Überraschungen leichter herauszufiltern. Somit können sich Anleger leichter auf die vielversprechendsten neuen Vorverkäufe fokussieren, ohne viel Zeit mit Research zu verbringen.

Zudem wird dabei das Kapital der Kleinanleger gebündelt, damit diese möglichst früh in diese Projekte investieren können. Auf diese Weise erhalten sie sogar die Konditionen, welche vorher nur Risikokapitalgebern mit viel Geld gewährt wurden.

Derzeit befinden sich unter dieser Rubrik unter anderem der schnell viral gegangene Katzen-Memecoin Catslap, welcher Anleger innerhalb von nur Tagen seit der Listung der Best Wallet eine Vervielfachung ihres Kapitals eingebracht hätte. Insgesamt konnte dieser sogar um mehr als 8.500 % im Wert zulegen.

Ein anderes Beispiel ist der erfolgreichste Memecoin-Presale von Pepe Unchained, der mit 17 Mio. USD von Best Wallet aufgenommen wurde und seitdem mehr als 75 Mio. USD erzielt hat sowie bald an führenden Kryptobörsen eingeführt wird.

Der neueste Coin von Best Wallet ist Wall Street Pepe ($WEPE), welcher eine exklusive Memecoin-Gemeinschaft aufstellen will, die gemeinsam mehr erreicht. In dieser teilen die Mitglieder ihre Handelssignale, Strategien, Analysen und mehr, wofür diese wiederum Belohnungen in $WEPE erhalten können.

$WEPE presale is now live in Upcoming Tokens! @WEPEToken gives holders access to top-tier trading insights, exclusive market calls, and access to private insider groups.



Here's how to join:

Download Best Wallet

Visit Upcoming Tokens

Buy $WEPE using $ETH or… pic.twitter.com/sLdStEOgkZ - Best Wallet (@BestWalletHQ) December 3, 2024

Die innovativen Funktionen, die High-End-Technologie und die Erfolgsbilanz bei der Identifizierung der nächsten Gewinnern des Kryptomarktes macht die Best Wallet zu einer guten Wahl für das sich kontinuierlich ändernde Umfeld.

$BEST-Coin ist ein Kernelement der Best Wallet und bietet zahlreiche Vorteile

Die native Kryptowährung $BEST spielt eine zentrale Rolle innerhalb der Best Wallet. Denn durch diesen können die Nutzer und Investoren die niedrigsten Gebühren für die verschiedenen Angebote erhalten.

Ebenso gewährt der Coin seinen Inhabern höhere Renditen bei dem Staking. Hinzu kommen die Vorteile, welche dieser bei den Partnerangeboten der Apps freischaltet. Somit können also auch reguläre Nutzer von dem $BEST-Coin vielzählige Vorzüge erhalten.

Auf all dies lässt sich auch die hohe Nachfrage nach dem Token erklären. Zudem wächst die Nutzeranzahl derzeit monatlich um 50 %. Da sie alle von diesem profitieren und andere den künftigen Käufen zuvorkommen wollen, stürzen sich Anleger auf die $BEST-Coins.

Zudem sind noch weitere Dienste wie die Best Card geplant, mit denen der Nutzen und daher auch der Wert der eigenen Kryptowährung zusätzlich gesteigert wird. Das hohe Verkaufstempo deutet außerdem auf eine positive Entwicklung nach den Börsenlistungen hin.

Join the $BEST Token Presale!



Stack your $BEST today and lock in the lowest price before it's gone. Available now on our official website and Best Wallet app.



Every moment counts - don't miss out!



Download now! https://t.co/AALEwrMCmn pic.twitter.com/975cKh0jLr - Best Wallet (@BestWalletHQ) November 25, 2024

So können Sie die $BEST-Coins im Presale kaufen

Die Coins des Web3-Portals können Sie derzeit über den Vorverkauf erwerben. Dafür öffnen Sie die offizielle Website von Best Wallet und verbinden mit dieser Ihre digitale Geldbörse. Danach können Sie bereits die $BEST-Coins über die entsprechende Funktion kaufen.

Eine Alternative stellt der Erwerb über die Best Wallet dar, welche Sie wie gewohnt im Google Play Store und Apple App Store finden. In dieser ist der Vorverkauf unter der Rubrik "Upcoming Tokens" aufgelistet.

Die App unterstützt auch Zahlungen mit Fiatwährungen über Bankkarten. Ebenso können Sie jede andere Kryptowährung verwenden, indem Sie diese zuvor in ETH oder USDT umtauschen. Zudem lassen sich Ihre aktuellen digitalen Geldbörsen in Best Wallet integrieren.

Wenn Sie auf das langfristige Potenzial der kontinuierlich expandierenden Best Wallet setzen wollen, sollten Sie auch über das Staking nachdenken, welches Ihnen zu Beginn noch wie üblich eine besonders hohe Rendite als Treuebonus zahlt. Diese liegt derzeit bei jährlich 1.304 %.

Schließen Sie sich der Gemeinschaft von Best Wallet auf X und Discord an, um früh von neuen Entwicklungen zu erfahren.

Jetzt mehr über Best Wallet erfahren!

