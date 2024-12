ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach einer Technologiekonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Angesichts der langsam voranschreitenden Digitalisierung im Sektor könne der Bausoftware-Hersteller wohl nicht zum Vorreiter bei Künstlicher Intelligenz (KI) werden, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Studie. KI helfe Architekten allerdings bereits bei Designs in einem frühen Stadium./niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 15:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2024 / 15:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006452907